Экологическая катастрофа угрожает одной из деревень Пружанского района

Виновник – местная ферма. Зловонная жижа с животноводческого комплекса стекает прямо в мелиоративные каналы.

Несмотря на предписания природоохранных организаций, опасный водоём только увеличивается в размерах.

Найти мелиоративный канал у деревни Кобыловка можно по запаху. Причём, далеко не цветочному. Зловонная жижа вышла даже за берега гидросооружения и с лихвой удобрила прилегающие территории. Виновник дурнопахнущего потопа – местный животноводческий комплекс. В грязной луже хозяйство «Отечество» оказалось из-за неисправного насоса для утилизации отходов с местной фермы.

Повернуть поток отходов с фермы в другое русло хозяйству оказалось не под силу. Жижа всё равно растекается по полям. Не спас и несанкционированный трубопровод от комплекса прямо в кукурузу. Чтобы опасная жидкость не попала в реку Ясельда, руководство комплекса перекрыло мелиоративный канал. Но природе все равно нанесён урон.

– Деревья лесного фонда начали усыхать. Если бедствие не остановить, последствия будут только увеличиваться, – считает главный специалист Комитета государственного контроля республики Беларусь Василий Руденик.

За три года проверок у руководства хозяйства предписаний накопилась не одна папка. Но генеральную уборку на загрязненных землях обещают провести только сейчас. За долгие раздумья хозяйство заплатит штраф. До 2000 базовых величин. Может быть, наказание рублем заставит ОАО «Отечество» задуматься в год родной земли о матушке- природе.