В Беларуси будет увеличено число судей

Такое решение принято в связи со вступлением в Беларуси с 1 марта в силу нового административного законодательства.Таким образом, в судах каждый год дополнительно будет рассматриваться около 80 тысяч дел. "Безусловно, увеличится нагрузка на судей, и работа судов усложнится", - отметил председатель Верховного суда. Белорусским судьям "предстоит найти "золотую" середину между судом скорым и судом правым".



Более половины преступников, отбывающих срок в местах лишения свободы, могли бы понести более мягкое и альтернативное наказание.

Такое мнение высказал 14 февраля на коллегии Министерства юстиции председатель Верховного суда Валентин Сукало. Эффективной работе судов мешает в первую очередь их большая загруженность - на каждого судью в месяц приходится не менее 43 дел вместо, установленных законом, 35.

