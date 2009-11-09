Падение Берлинской стены Ангела Меркель встретила в сауне

В честь 20-летней годовщины объединения двух Германий немецкая пресса собрала воспоминания очевидцев крушения Берлинской стены - известных политиков, деятелей науки, культуры, спорта, шоу-бизнеса. Своими впечатлениями поделились федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози.

Ангела Меркель встретила исторический момент в сауне. «Падение стены 9 ноября 1989 года стало для нас в ГДР неописуемым событием», - приводит NEWSru.com слова из интервью с федеральным канцлером Германии.

В тот день Ангела Меркель смотрела по телевидению пресс-конференцию Гюнтера Шабовски, где неожиданно объявили о свободном порядке выезда граждан ГДР в Западный Берлин. Это заявление и привело в итоге к падению Берлинской стены, когда огромные толпы людей бросились к погранично-пропускным пунктам, потребовав открыть их.

«Я тотчас позвонила своей маме, чтобы напомнить ей о старинной договоренности: если стена больше не станет препятствовать нашим поездкам, то мы - именно так мы всегда говорили в моей семье - пойдем в «Кемпинский» есть устриц, - поделилась Меркель. - Однако мы обе не рассчитывали, что граница откроется уже тем же вечером».

По словам канцлера, после этого она отправилась в сауну, как каждый вечер по четвергам. Вернувшись и услышав об открытии погранично-пропускного пункта на Борнхольмер-штрассе, она немедленно побежала туда и, как и тысячи других людей, пересекла погранично-пропускной пункт на Запад. «Как и все остальные, я испытывала невыразимую радость. Встречали в Западном Берлине очень, очень сердечно. В какой-то совершенно чужой квартире мы чокнулись банкой пива за открытие стены. Потом я снова вернулась домой в Восточный Берлин», - завершила свой рассказ нынешняя глава правительства ФРГ.

Саркози, который тогда был еще заместителем генерального секретаря республиканской партии Франции, лично ломал Берлинскую стену при помощи кирки.

Об этом французский лидер рассказал сам на своей страничке в Facebook.

Президент разместил в онлайн-альбоме фотографию, где 9 ноября 1989 года он долбит киркой бетонную стену. Будущий французский лидер Саркози и будущий французский премьер Ален Жюппе специально отправились в Берлин, чтобы поучаствовать в знаковом событии. «Добравшись до Западного Берлина, мы направились к Бранденбургским воротам, где уже собралась ликующая толпа, требовавшая открытия границы», - цитирует президента Deutsche Welle.

Там молодые политики встретили своего соотечественника Франсуа Фийона, ныне премьер-министра Франции, и отправились к «чек-пойнту Чарли». Перейдя на восточную сторону Берлина, французы вооружились инструментами и начали ломать стену, разъединившую немецкую столицу. «Мы были окружены собратьями, разбивавшими цемент на кусочки. Некоторые из них обращались к нам, чтобы поделиться переполнявшими их чувствами и надеждой», - вспоминает президент.