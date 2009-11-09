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Германия отмечает 20 годовщину падения Берлинской стены

09 ноября 2009 09:55
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События ночи 9 ноября 1989 года положили начало объединению ФРГ и ГДР.

В этот день перестала существовать непреодолимая граница между Западной и Восточной Германией.

Сегодня торжества, посвященные юбилейной дате, пройдут по всей стране. С самого утра в Берлин прибывают высокопоставленные гости – главы государств и правительств, а также представители всех государств-членов Европейского союза и других стран. Кульминацией станет новое разрушение стены, на этот раз символической.

Накануне конструкцию из раскрашенных пенопластовых блоков установили недалеко от Рейхстага. По расчетам, все «костяшки» упадут за 33 минуты.

# общество

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