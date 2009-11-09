Александре Пахмутовой – 80!

Выдающийся российский композитор, народная артистка СССР является автором более 400 песен.

«Как молоды мы были», «Старый клен», «Надежда», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Геологи», «До свиданья, Москва»… У каждой песни не только яркие, запоминающиеся мелодии, но и, как правило, отменные тексты.

С поэтом и супругом Николаем Добронравовым Александра Пахмутова вместе уже более полувека. Две, пожалуй, самые лучшие песни о нашей земле: «Молодость моя – Белоруссия» и «Беловежская пуща» тоже принадлежат этому творческому дуэту и вошли в золотой фонд белорусской культуры.

Александра Пахмутова - частый гость «Славянского базара в Витебске». Именно на этой фестивальной сцене ей были вручены специальная награда Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в 2008 году и премия Союзного государства в области литературы и искусства в 2004.

А минувшим летом имя Александры Пахмутовой внесли в почетный список на специальной аллее у витебского Летнего амфитеатра.

С юбилеем народную артистку СССР Александру Пахмутову поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси гордятся тем, что судьба такого выдающегося композитора неразрывно соединена с нашей страной.