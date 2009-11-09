Лже-президент Бразилии дал интервью международным СМИ

Мистификатор выдал себя за президента страны Инасио Лула да Силву и дал интервью нескольким радиостанциям, вещающим на португальском языке.

Одно из интервью транслировалось по государственному радио Анголы несколько дней, пока не был обнаружен обман. В нем «президент» обсуждал Олимпийские игры 2016 года, которые должны пройти в Рио-де-Жанейро.

Несколько дней назад несколько вещающих на португальском языке радиостанций из Австралии, Канады, Анголы, Мозамбика, Восточного Тимора и Кабо-Верде, получили по электронной почте сообщение, что президент готов дать по телефону эксклюзивное интервью.

По информации интернет-газеты Дни.ру, в интервью, которое лже-президент дал по телефону «прямо из бразильских трущоб», псевдо-Лула назвал лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обаму «мой темный друг», рассказал о безопасности в Рио-де-Жанейро и подготовке к Чемпионату мира по футболу 2014 и Олимпийским играм 2016 годов, которые состоятся в Бразилии.

Интервью вызвало подозрение у журналистки радиостанции SBS radio, и она связалась с властями. В настоящее время бразильские спецслужбы уже приступили к поиску «президента».

Редакция национального радио Анголы до сих пор находится в состоянии шока, сообщает BBC News. О реакции самого президента пока ничего не известно.

Актер очень убедительно подражал хриплому голосу президента и его неформальному стилю общения. По предварительной версии следствия, эта шутка была придумана бразильской радиостанцией, чтобы разыграть коллег.