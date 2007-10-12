Отзывы российских журналистов о Беларуси

Это уже пятый пресс-тур российских журналистов в нашу страну. Подобные визиты помогают им познакомиться с жизнью Беларуси.

И на основе личных впечатлений создать образ страны, с которой Россия строит союзное государство. А также донести до своих читателей достоверную информацию. Вот лишь несколько цитат из статей журналистов, которые уже побывали в Беларуси.

В Республике Беларусь, с ее населением в 10 миллионов человек и совсем небогатыми природными ресурсами, создана модель государственного развития с социально-ориентированной экономикой, модель, несовместимая с той, которую при развале СССР предлагали белорусам сильные мира сего. Руководство Белоруссии, её Президент отказались от политики обвальной приватизации. Здесь оставили лучшее, что было в советской системе, усовершенствовали её.

Газета "Завтра":

"Мы заезжали на промышленные предприятия, посещали фермы, агрогорода, школы, музеи, церкви и библиотеки. Общались с администраторами, директорами, учителями, доярками и случайными прохожими на улицах. Увидели чистую, занятую созидательным трудом, устремленную в будущее страну. Увидели жизнь без игровых автоматов на улицах городов, без засилия агрессивной рекламы и толп неприкаянной молодежи. Зато в каждом белорусском городе гости из России увидели ожившие заводы, а в сельской местности - аккуратные вспаханные и засеянные озимыми поля."

Газета "Ставропольская правда":

"Само собой, журналистов интересовала не только экономика республики, но и социальная сфера. К сожалению, в программе пребывания объекты социалки не значились. Впрочем, впечатляет количество учреждений культуры и спорта, функционирующих и строящихся. По-хорошему можно было только позавидовать тому же Бресту и другим областным центрам. Там давно сбылась мечта Ставрополя иметь приличный спорткомплекс и ледовый дворец. Здесь есть и то, и другое, и еще много такого, что нам не снилось. В Белоруссии даже в самые тяжелые времена не закрылся ни один дом культуры или сельский музей."



Общественно-политический журнал "Союзное государство":

"Главной отличительной чертой Белоруссии по сравнению со всеми постсоветскими странами является то, что структура экономики республики, по крайней мере, ее наиболее весомые составляющие, за 15 лет практически не изменилась. Как и во времена Советского Союза, визитной карточкой является промышленность с традиционными для Белоруссии отраслями: тракторостроением, тяжелым автомобилестроением, станкостроением, глубокой химической переработкой, электроникой. Ни одной другой из ныне независимых 15 стран не удалось сохранить в такой степени полученный в наследство высокотехнологичный потенциал, не говоря о том, чтобы так успешно его развивать и дальше."

