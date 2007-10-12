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Обзор пресс-туров российских журналистов

12 октября 2007 17:43
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12 октября в Национальной библиотеке установлен рекорд. На пресс-конференцию Президента пригласили 83 российских журналиста. С каждым разом журналистов все больше, а программа туров все масштабнее.

Пресс-туры российских журналистов и встречи с Президентом Беларуси становятся традиционными. Мы принимаем уже 5-ый год подряд представителей масс-медиа из братского государства. Знакомят со страной, с народом.  Чтобы потом  они могли объективно рассказать обо всем своей аудитории. 2003 год.  Тогда был организован первый пресс-тур россиян.   Участие в нем приняли  62 журналиста из 22-ух регионов России. Посетили столицу и Минскую область: БелАЗ, "Интеграл", агрокомбинат "Ждановичи".  

Поездка, состоявшаяся через год, стала еще более результативной. Журналисты интересовались буквально всем. Посетили  социально-культурные объекты Гомельщины,  побывали на селе, общались  с людьми. Особый интерес тогда вызвало посещение Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии в Гомеле.  
 
В 2005 году журналистов пригласили в Брестскую и Гродненскую области.  Их знакомили с работой  предприятий в этих регионах. Угощали сырками и йогуртами "Савушкиного продукта". Гости побывали в "Брестской крепости" и Беловежской пуще. 

В прошлом году  представители региональных масс-медиа провели в нашей стране 3 дня.  Эта поездка побила рекорды количеством приглашенных. 83 журналиста из 48 регионов России   колесили  по Гродненщине и Минщине. Десятки эмоциональных статей и репортажей вышли в российских СМИ после обзорной экскурсии по  Августовскому каналу.

Не меньше впечатлений было и от посещений историко-культурного комплекса "Линия Сталина" и Национальной библиотеки. Некоторым  удалось  побывать здесь вторично.  Во время нынешнего пресс-тура. Объективная оценка всего увиденного. Это станет главным в их материалах. Анализировать поездку будут еще долго. Информации для материалов хватит на целый год. 

 

# общество

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