Обзор пресс-туров российских журналистов

12 октября в Национальной библиотеке установлен рекорд. На пресс-конференцию Президента пригласили 83 российских журналиста. С каждым разом журналистов все больше, а программа туров все масштабнее.

Пресс-туры российских журналистов и встречи с Президентом Беларуси становятся традиционными. Мы принимаем уже 5-ый год подряд представителей масс-медиа из братского государства. Знакомят со страной, с народом. Чтобы потом они могли объективно рассказать обо всем своей аудитории. 2003 год. Тогда был организован первый пресс-тур россиян. Участие в нем приняли 62 журналиста из 22-ух регионов России. Посетили столицу и Минскую область: БелАЗ, "Интеграл", агрокомбинат "Ждановичи".

Поездка, состоявшаяся через год, стала еще более результативной. Журналисты интересовались буквально всем. Посетили социально-культурные объекты Гомельщины, побывали на селе, общались с людьми. Особый интерес тогда вызвало посещение Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии в Гомеле.



В 2005 году журналистов пригласили в Брестскую и Гродненскую области. Их знакомили с работой предприятий в этих регионах. Угощали сырками и йогуртами "Савушкиного продукта". Гости побывали в "Брестской крепости" и Беловежской пуще.

В прошлом году представители региональных масс-медиа провели в нашей стране 3 дня. Эта поездка побила рекорды количеством приглашенных. 83 журналиста из 48 регионов России колесили по Гродненщине и Минщине. Десятки эмоциональных статей и репортажей вышли в российских СМИ после обзорной экскурсии по Августовскому каналу.

Не меньше впечатлений было и от посещений историко-культурного комплекса "Линия Сталина" и Национальной библиотеки. Некоторым удалось побывать здесь вторично. Во время нынешнего пресс-тура. Объективная оценка всего увиденного. Это станет главным в их материалах. Анализировать поездку будут еще долго. Информации для материалов хватит на целый год.