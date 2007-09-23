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Охотничьи хозяйства республики готовятся к открытию нового сезона

23 сентября 2007 07:29
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Звериные тропы любителям охоты не покажут, зато заменят просто "охоту" на "комфортный отдых со всеми удобствами".

Благодаря программе развития охотничьего хозяйства на строительство охот-домиков, стоянок охотников, организацию туров для иностранных туристов в этом году было направлено 3,5 миллиарда рублей. Однако Министерство лесного хозяйства столкнулось и с некоторыми проблемами.

Сегодня ведется активная переподготовка кадров и обучение охотоведов. Выполняя параметры программы, в этом году охотничьи хозяйства провели обустройство домиков за свой счет. Полный переход этой отрасли на самоокупаемость планируется совершить до 2010 года.

# общество

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