Охотничьи хозяйства республики готовятся к открытию нового сезона

Звериные тропы любителям охоты не покажут, зато заменят просто "охоту" на "комфортный отдых со всеми удобствами".

Благодаря программе развития охотничьего хозяйства на строительство охот-домиков, стоянок охотников, организацию туров для иностранных туристов в этом году было направлено 3,5 миллиарда рублей. Однако Министерство лесного хозяйства столкнулось и с некоторыми проблемами.

Сегодня ведется активная переподготовка кадров и обучение охотоведов. Выполняя параметры программы, в этом году охотничьи хозяйства провели обустройство домиков за свой счет. Полный переход этой отрасли на самоокупаемость планируется совершить до 2010 года.