Лидеры жатвы встретились в столице "Дожинок-2007"

В Речице стартовал республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села. Лидеры жатвы съехались в столицу "Дожинок", и в полдень здесь состоялась торжественная церемония открытия праздника. А завтра в Речице будут чествовать победителей республиканского соревнования среди районов.



В Минской области лучшими стали Клецкий и Минский район, у которого самый высокий результат намолота по стране. В Гродненской области лидеры - Островецкий и Гродненский районы. Наивысшие показатели по валовому сбору зерна в Могилевской области - у Могилевского и Кричевского районов. Речицкий и Ветковский стали лучшими на Гомельщине. Самые высокие результаты в Витебской области - у Оршанского и Витебского районов, в Брестской - у хлеборобов Барановичского и Брестского.

Победители получат почетные дипломы и премии.

