Открылась Международная выставка <Цветы. Семена. Сад. Огород -2006>

Ее посетители могут обменяться опытом, приобрести садовую технику, семена и удобрения, хвойные и декоративные растения, парники, специальную литературу, и, конечно же, живые цветы и произведения флористов.Она пройдет с 5 по 8 апреля в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14. Здесь же можно получить профессиональные, к тому же бесплатные консультации специалистов по проблемам озеленения, благоустройства и ухода за растениями и цветами. В рамках экспозиции пройдут ставший уже традиционным республиканский конкурс работ известных флористов республики, а также презентации ведущих цветочных салонов и фирм.