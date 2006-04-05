Люби и защищай Беларусь!

Минский Совет Белорусской общественной организации ветеранов КГБ <Честь> отчитывался перед коллегами о проделанной за 4 года работе.

Минский Совет Белорусской общественной организации ветеранов КГБ <Честь> отчитывался перед коллегами о проделанной за 4 года работе.

Одной из главных своих задач ветераны органов госбезопасности по-прежнему считают воспитание своих преемников в духе чекистских заповедей, основная из которых - любить и защищать Родину.

Им довелось пережить немало - и годы военного лихолетья, и расцвет страны Советов, когда КГБ СССР считался одной из сильнейших силовых структур мира. На их глазах произошел и развал великой державы - СССР, им же посчастливилось участвовать в становлении нового государства, которому так нужны их уникальный опыт и беззаветная преданность. Особенно, считают ветераны, необходима их помощь стране сейчас.

4 апреля делегаты Минского Совета Белорусской общественной организации ветеранов КГБ <Честь> провели свое отчетно-выборное собрание. Кроме традиционного отчета за несколько лет работы и выступлений, ветераны при участии действующих чекистов обсудили тактику и стратегию своей дальнейшей деятельности.

Ветераны отметили, что гордятся своими преемниками - страна надежно защищена от любых посягательств извне. Это показали и выборы Президента Беларуси, накануне и в ходе которых сотрудники органов КГБ и правоохранительные органы не позволили оппозиции совершить силовой захват власти.