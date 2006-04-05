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Правительство приняло решение о финансировании летнего оздоровления детей

05 апреля 2006 09:17
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Путевка в летний оздоровительный лагерь обойдется в 250-350 тысяч рублей.Дотация на одну путевку в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием составит 175 тысяч рублей, с дневным - 60 тысяч рублей. В профильные оздоровительные лагеря сроком на 9 дней дотация составит 75 тысяч рублей. Родительская доплата будет не менее 10% стоимости путевки. Дважды в период летних каникул смогут оздоровиться дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты и ребята из многодетных семей.
# общество

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