Правительство приняло решение о финансировании летнего оздоровления детей

Путевка в летний оздоровительный лагерь обойдется в 250-350 тысяч рублей.Дотация на одну путевку в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием составит 175 тысяч рублей, с дневным - 60 тысяч рублей. В профильные оздоровительные лагеря сроком на 9 дней дотация составит 75 тысяч рублей. Родительская доплата будет не менее 10% стоимости путевки. Дважды в период летних каникул смогут оздоровиться дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты и ребята из многодетных семей.