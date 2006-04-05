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Мосты столицы в ожидании капитального ремонта

05 апреля 2006 07:53
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В мае планируется начать капитальный ремонт двух столичных мостов (на улицах Максима Богдановича возле Троицкого предместья и Янки Купалы возле Национального выставочного центра <Белэкспо>).По оценкам специалистов, здесь предстоит сложный ремонт, так как необходимо сохранить старые архитектурные решения. Строители заменят полотно проезжей части, тротуары и крайние балки. При этом несущие опоры менять не будут. Кроме того, облицуют гранитом мачты освещения и парапеты, обновят лестницы. Движение транспорта по мостам полностью перекрываться не будет, его организуют по одной полосе.
# общество

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