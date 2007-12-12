От всеобщих льгот к льготам индивидуальным

Закон "О социальных правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" вступает в силу уже через неделю. В столице за девять месяцев этого года услугами социальных служб воспользовались более тысячи семей. Это немного. На помощь государства сегодня могут рассчитывать лишь те, чьи доходы на одного члена семьи составляют менее 60% бюджета прожиточного минимума. В указе Президента "О некоторых мерах государственной поддержки населения" предусмотрено, что порог нуждаемости увеличится.