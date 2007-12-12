Прямой эфир

От всеобщих льгот к льготам индивидуальным

12 декабря 2007 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Закон "О социальных правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" вступает в силу уже через неделю. В столице за девять месяцев этого года услугами социальных служб воспользовались более тысячи семей. Это немного. На помощь государства сегодня могут рассчитывать лишь те, чьи доходы на одного члена семьи составляют менее 60% бюджета прожиточного минимума. В указе Президента "О некоторых мерах государственной поддержки населения" предусмотрено, что порог нуждаемости увеличится.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 декабря 2007 18:25

Научиться решать вопросы на местах

12 декабря 2007 14:41

Международное сотрудничество в области молодежной политики укрепляется

12 декабря 2007 14:40

Темная сторона работы за границей