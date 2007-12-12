Международное сотрудничество в области молодежной политики укрепляется

В этом убедились участники фестиваля молодежных инициатив - представители госорганов и общественных объединений Беларуси, России и Украины. Такой форум проходит уже в третий раз. Его задача - показать лучшие молодежные проекты и обменяться опытом. Наиболее крепкие международные контакты у белорусских юношей и девушек со сверстниками из стран СНГ. Молодые белорусы регулярно занимаются волонтерской работой и посещают различные семинары в России и Украине. В частности, этим летом за пределами республики поработали более 3 тысяч юношей и девушек.