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Международное сотрудничество в области молодежной политики укрепляется

12 декабря 2007 14:41
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В этом убедились участники фестиваля молодежных инициатив - представители госорганов и общественных объединений Беларуси, России и Украины. Такой форум проходит уже в третий раз. Его задача - показать лучшие молодежные проекты и обменяться опытом. Наиболее крепкие международные контакты у белорусских юношей и девушек со сверстниками из стран СНГ. Молодые белорусы регулярно занимаются волонтерской работой и посещают различные семинары в России и Украине. В частности, этим летом за пределами республики поработали более 3 тысяч юношей и девушек.
# общество

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