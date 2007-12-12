Научиться решать вопросы на местах

Руководители минских служб готовятся к работе в новых условиях. С 17 января вступает в силу указ Президента "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц".

Зачастую обращение к чиновникам превращается в бег по кругу. От порога одной инстанции к другой. Разорвать этот круг, призван 498 указ. Практика показывает, что около 70% обращений в вышестоящие инстанции могли быть разрешены на местном уровне. Значит именно здесь необходимо совершенствовать работу. На это и направлен указ.

Теперь все связано в единую систему. Определен точный перечень организаций и последовательность обращения. Для решения своего вопроса гражданину сначала следует обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы власти. И если там не помогут - в вышестоящую инстанцию. При этом ответственность граждан повышается.

За 9 месяцев в городе в связи с нарушениями в работе с обращениями граждан, были привлечены к различным видам дисциплинарной и материальной ответственности - 457 чиновников. Особо проштрафившихся - снимут с должности. Четкость и прозрачность в системе обращений позволят улучшить и качество рассмотрения жалоб.

