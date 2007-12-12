Темная сторона работы за границей

Сотрудники дипломатических ведомств, аккредитованных в Беларуси, говорили сегодня о взаимодействии стран по возвращению жертв работорговли.

За последние пять лет случаев сексуального рабства у нас стало гораздо меньше. Но статистика выезжающих за пределы страны остается неизменно высокой.

Железнодорожный вокзал. Место, где чаще всего решаются вопросы трудоустройства. Если сел в поезд, шансов вернуться домой становится меньше. Недавнее путешествие в никуда для двух наивных гражданок Беларуси закончилось не начавшись. Оперативники прервали секс-тур девиц в бордели Чешской Республики. Их вербовщице, к счастью, не удалось переправить "живой товар" за границу.



В этом году в стране перекрыли 96 каналов вывоза "живого товара". Следы вели в 12 стран мира. Чаще всего торговцы людьми находят клиентов в модельных и брачных агентствах. Государство отныне строго контролирует эту сферу деятельности.



Однако, на смену сексуальной пришла трудовая эксплуатация. С этим согласились участники информационного семинара по борьбе с современной работорговлей. 32 представителя иностранных дипмиссий подвели итоги совместной пятилетней работы.



Комплексную госпрограмму по недопущению торговли людьми Беларусь осуществляет с 2002 года. За это время в стране открыли бесплатную инфолинию и помогли полторы тысячи пострадавшим.



В том же году приняли национальный план действий. В 2007 программу выполнили в полном объеме, а уже в декабре приняли новую. По оценке экспертов, белорусское законодательство в этой сфере является прогрессивным и соответствует нормам международного права. Но в одиночку проблему рабства не решить. А потому страна готовы к открытому и конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями.