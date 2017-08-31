Бургер с белорусским колоритом драников: в Гомеле представили «Дранбургер»

Новости Беларуси. Новый рецепт из картофеля появился в Гомеле. Местные кулинары представили гурманам «Дранбургер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинка напоминает популярное блюдо фастфуда, правда, в белорусском бургере вместо хлебной основы – самые настоящие драники. Начинка – из бекона, лука, сметаны и помидоров.

Гости уже оценили оригинальный вкус нового блюда. Пока его подают только в одном ресторане. Однако ожидается, что дранбургер станет популярным кушаньем на городских фестивалях. В том числе на праздновании 875-летия Гомеля.