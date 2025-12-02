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От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?

02 декабря 2025 20:17
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С искренней православной молитвы и государственного белорусского гимна стартовали 2 декабря уже 11-е по счету Международные Рождественские чтения. Площадкой для традиционного диалога государства и церкви стала Национальная библиотека Беларуси. Спектр тем для дискуссии, как всегда, широк и обязательно с поправкой на современные мировые обстоятельства – от искусственного интеллекта до угроз традиционным ценностям и духовности.

Репортаж Анастасии Близнюк.

От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?-2

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Предрождественское время традиционно наполнено не только ожиданием праздников, но и стремлением к добрым делам и осмысленным поступкам.

От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?-4

Площадкой для просветительского форума стал «алмаз знаний». В Национальной библиотеке страны собрались несколько сотен человек. Это священнослужители, деятели культуры, ученые, преподаватели школ и вузов. 

Что такое просвещение человека, как сформировать личность, несмотря на вызовы времени? Важнейшие вопросы бытия в центре внимания участников православного диалога. Читайте здесь.

От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?-6

Круглые столы, творческие встречи, тематические фотовыставки и кинопоказы. На различных площадках и в разных форматах – Рождественские чтения – многогранный проект, призванный укрепить духовно-нравственные основы общества. В дни работы форума запланированы десятки мероприятий. 

От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?-8

По традиции в торжественный день открытия награды вручили тем, чья работа – помогать другим. На площадке форума состоялась церемония чествования победителей конкурса «Свет милосердия». Отмечены лучшие учреждения социальной сферы со всей страны. 

От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?-10

Жанна Гакало, директор Территориального центра социального обслуживания населения Пинска:
Проект мы начали реализовывать с 2019 года, но это были маленькие проекты. И с каждым годом мы учились, развивались. Проект направлен прежде всего на духовное развитие, духовно-нравственное воспитание. Это прежде всего православные ценности и традиции. Это и поездки, и чтения.

Рождественские чтения – крупнейшее событие в православной жизни и возможность на государственном уровне обсудить широкий спектр вопросов в сферах культуры, образования и информационного пространства. XI сезон духовно-просветительского проекта продлится в столице по 10 января будущего года.

# Церковь

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