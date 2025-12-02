От ИИ до угроз традиционным ценностям. Что обсуждают на Рождественских чтениях в Минске?

С искренней православной молитвы и государственного белорусского гимна стартовали 2 декабря уже 11-е по счету Международные Рождественские чтения. Площадкой для традиционного диалога государства и церкви стала Национальная библиотека Беларуси. Спектр тем для дискуссии, как всегда, широк и обязательно с поправкой на современные мировые обстоятельства – от искусственного интеллекта до угроз традиционным ценностям и духовности. Репортаж Анастасии Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Предрождественское время традиционно наполнено не только ожиданием праздников, но и стремлением к добрым делам и осмысленным поступкам.

Площадкой для просветительского форума стал «алмаз знаний». В Национальной библиотеке страны собрались несколько сотен человек. Это священнослужители, деятели культуры, ученые, преподаватели школ и вузов. Что такое просвещение человека, как сформировать личность, несмотря на вызовы времени? Важнейшие вопросы бытия в центре внимания участников православного диалога. Читайте здесь.

Круглые столы, творческие встречи, тематические фотовыставки и кинопоказы. На различных площадках и в разных форматах – Рождественские чтения – многогранный проект, призванный укрепить духовно-нравственные основы общества. В дни работы форума запланированы десятки мероприятий.

По традиции в торжественный день открытия награды вручили тем, чья работа – помогать другим. На площадке форума состоялась церемония чествования победителей конкурса «Свет милосердия». Отмечены лучшие учреждения социальной сферы со всей страны.