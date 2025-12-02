Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники
Зима – время исполнения желаний. Для многих самым заветным является решение жилищного вопроса. Предновогодние подарки получили спасатели и их семьи. В Гродно в торжественной обстановке им вручили ключи от арендных квартир и новой спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Квадратными метрами обзавелись 30 семей в областном центре и еще пять в Щучинском районе. На церемонию многие пришли с родными и близкими, все же событие важное и долгожданное. А чтобы несение службы проходило комфортнее, в помощь спасателям – новые автомобили. Среди образцов техники есть и абсолютно уникальный для Беларуси.
В этом убедилась Галина Буро.
Блестящие, с красными бантами – самые лучшие подарки под елочку.
Для 35 семей спасателей Гродненской области момент знаменательный. Теперь у них есть собственные квадратные метры.
– Поздравляю.
– Спасибо. Служу Республике Беларусь.
Улыбки в этот день скрыть невозможно, ведь для семей событие долгожданное.
Тимур Кудаш, заместитель начальника Пожарной аварийно-спасательной части № 3 Гродненского городского отдела МЧС Беларуси:
Конечно, для нас это, несомненно, радостная новость и для нашего будущего подрастающего поколения – в надежных руках.
К тому же арендные квартиры в новостройках полностью с ремонтом, заселяйся и живи.
Далее смотрите в видео.