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Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники

02 декабря 2025 18:30
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Зима – время исполнения желаний. Для многих самым заветным является решение жилищного вопроса. Предновогодние подарки получили спасатели и их семьи. В Гродно в торжественной обстановке им вручили ключи от арендных квартир и новой спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Квадратными метрами обзавелись 30 семей в областном центре и еще пять в Щучинском районе. На церемонию многие пришли с родными и близкими, все же событие важное и долгожданное. А чтобы несение службы проходило комфортнее, в помощь спасателям – новые автомобили. Среди образцов техники есть и абсолютно уникальный для Беларуси. 

В этом убедилась Галина Буро.

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники-2

Блестящие, с красными бантами – самые лучшие подарки под елочку. 

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники-4

Для 35 семей спасателей Гродненской области момент знаменательный. Теперь у них есть собственные квадратные метры.

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники-6

– Поздравляю.
– Спасибо. Служу Республике Беларусь.

Улыбки в этот день скрыть невозможно, ведь для семей событие долгожданное. 

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники-8

Тимур Кудаш, заместитель начальника Пожарной аварийно-спасательной части № 3 Гродненского городского отдела МЧС Беларуси:
Конечно, для нас это, несомненно, радостная новость и для нашего будущего подрастающего поколения – в надежных руках.

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники-10

К тому же арендные квартиры в новостройках полностью с ремонтом, заселяйся и живи. 

Далее смотрите в видео.

# Недвижимость # МЧС Беларуси

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