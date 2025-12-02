Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники

Зима – время исполнения желаний. Для многих самым заветным является решение жилищного вопроса. Предновогодние подарки получили спасатели и их семьи. В Гродно в торжественной обстановке им вручили ключи от арендных квартир и новой спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квадратными метрами обзавелись 30 семей в областном центре и еще пять в Щучинском районе. На церемонию многие пришли с родными и близкими, все же событие важное и долгожданное. А чтобы несение службы проходило комфортнее, в помощь спасателям – новые автомобили. Среди образцов техники есть и абсолютно уникальный для Беларуси.