От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Сколько в Минске посадят цветов, отремонтируют крыш и на каком этапе переход на артезианское водоснабжение? А также новые зоны отдыха, парки, подготовка пляжей и оборудование, которое порадует минчан уже в этом сезоне. О комфорте, который создают коммунальные службы говорили участники ток-шоу «Большой город». И вот основные темы программы, которая выйдет в эфир завтра, 12 марта, в 10:00.

Весенний старт озеленению и благоустройству столицы. Еще больше цветов и ярких красок в городской интерьер! Какие планы на преображение?

Планируем в весенний период высадить более 30 тысяч кустарников и 10 тысяч деревьев.

Чистая работа. Артезианское водоснабжение все ближе. Когда подземные источники дотянутся до наших кранов?

90 новых скважин должно быть, которые будут реконструированы. Получат такую воду не только население, но и предприятия города.

Чтобы не текла крыша. Кто найдет брешь и как формируется график ремонта?

Сегодня есть такое понятие, как осенние и весенние смотры.

Ждем начала шашлычного и купального сезона. И здесь есть отличные новости. Еще один пляж и много новых зон отдыха. Этой весной мы планируем установить необходимое дополнительное оборудование. И пляж примет своих посетителей.

И дороги, куда же без них? Что делается для комфорта автомобилистов и сохранности подвески? Сейчас есть ряд технологий, к которым мы стремимся, чтобы на 3-5 лет больше служило дорожное покрытие улично-дорожной сети.