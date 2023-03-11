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От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»

11 марта 2023 09:55
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Новости Беларуси. Сколько в Минске посадят цветов, отремонтируют крыш и на каком этапе переход на артезианское водоснабжение? А также новые зоны отдыха, парки, подготовка пляжей и оборудование, которое порадует минчан уже в этом сезоне. О комфорте, который создают коммунальные службы говорили участники ток-шоу «Большой город».

И вот основные темы программы, которая выйдет в эфир завтра, 12 марта, в 10:00.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Весенний старт озеленению и благоустройству столицы. Еще больше цветов и ярких красок в городской интерьер! Какие планы на преображение?

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Планируем в весенний период высадить более 30 тысяч кустарников и 10 тысяч деревьев.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Чистая работа. Артезианское водоснабжение все ближе. Когда подземные источники дотянутся до наших кранов?

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

90 новых скважин должно быть, которые будут реконструированы. Получат такую воду не только население, но и предприятия города.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Чтобы не текла крыша. Кто найдет брешь и как формируется график ремонта?

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Сегодня есть такое понятие, как осенние и весенние смотры.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Ждем начала шашлычного и купального сезона. И здесь есть отличные новости. Еще один пляж и много новых зон отдыха.

Этой весной мы планируем установить необходимое дополнительное оборудование. И пляж примет своих посетителей.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-22

И дороги, куда же без них? Что делается для комфорта автомобилистов и сохранности подвески?

Сейчас есть ряд технологий, к которым мы стремимся, чтобы на 3-5 лет больше служило дорожное покрытие улично-дорожной сети.

От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»-25

Екатерина Забенько, ведущая:
Уверена, теперь вы больше ждете хорошую погоду, возможность погулять и провести время на красивых улицах и в местах отдыха столицы.

От бытовых вопросов до комфорта и красоты городской среды. «Большой город». Воскресенье, 10:00.

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# Социальная инфраструктура # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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