От бытовых вопросов до комфорта городской среды. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Сколько в Минске посадят цветов, отремонтируют крыш и на каком этапе переход на артезианское водоснабжение? А также новые зоны отдыха, парки, подготовка пляжей и оборудование, которое порадует минчан уже в этом сезоне. О комфорте, который создают коммунальные службы говорили участники ток-шоу «Большой город».
И вот основные темы программы, которая выйдет в эфир завтра, 12 марта, в 10:00.
Весенний старт озеленению и благоустройству столицы. Еще больше цветов и ярких красок в городской интерьер! Какие планы на преображение?
Планируем в весенний период высадить более 30 тысяч кустарников и 10 тысяч деревьев.
Чистая работа. Артезианское водоснабжение все ближе. Когда подземные источники дотянутся до наших кранов?
90 новых скважин должно быть, которые будут реконструированы. Получат такую воду не только население, но и предприятия города.
Чтобы не текла крыша. Кто найдет брешь и как формируется график ремонта?
Сегодня есть такое понятие, как осенние и весенние смотры.
Ждем начала шашлычного и купального сезона. И здесь есть отличные новости. Еще один пляж и много новых зон отдыха.
Этой весной мы планируем установить необходимое дополнительное оборудование. И пляж примет своих посетителей.
И дороги, куда же без них? Что делается для комфорта автомобилистов и сохранности подвески?
Сейчас есть ряд технологий, к которым мы стремимся, чтобы на 3-5 лет больше служило дорожное покрытие улично-дорожной сети.
Екатерина Забенько, ведущая:
Уверена, теперь вы больше ждете хорошую погоду, возможность погулять и провести время на красивых улицах и в местах отдыха столицы.
От бытовых вопросов до комфорта и красоты городской среды. «Большой город». Воскресенье, 10:00.
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