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Осторожно, клещи!

22 мая 2006 13:50
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В Минске и пригородных зонах отдыха выявлено семь очагов обитания клещей, сообщили в МЧС Беларуси. Клещи обнаружены  в   лесу, примыкающем к поселку  Сосны,  в  зонах отдыха реки Птичь и водохранилища "Криница", в Ботаническом  саду, а  также  в районе улиц Стебенева и Мирошниченко, в лесном массиве между улицами Герасименко и Нестерова.
Семь особей из 140 доставленных на исследование в лабораторию Минского городского центра  гигиены  и эпидемиологии оказались заражены возбудителем Лайм-боррелиоза.
Как правило, первые клещи появляются в апреле, а  пик их  активности приходится на май-июнь. В Минске численность  этих членистоногих небольшая. Обратившиеся за помощью к медикам,  в основном, пострадали во  время  пребывания  на  даче  или  в  деревне у родственников. Поэтому  во  время  отдыха или работы  на  дачных  участках, прогулок по лесу следует быть внимательными, соблюдать необходимые меры  профилактики.
# общество # Укусы клещей

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