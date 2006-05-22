Осторожно, клещи!

В Минске и пригородных зонах отдыха выявлено семь очагов обитания клещей, сообщили в МЧС Беларуси. Клещи обнаружены в лесу, примыкающем к поселку Сосны, в зонах отдыха реки Птичь и водохранилища "Криница", в Ботаническом саду, а также в районе улиц Стебенева и Мирошниченко, в лесном массиве между улицами Герасименко и Нестерова.

Семь особей из 140 доставленных на исследование в лабораторию Минского городского центра гигиены и эпидемиологии оказались заражены возбудителем Лайм-боррелиоза.

Как правило, первые клещи появляются в апреле, а пик их активности приходится на май-июнь. В Минске численность этих членистоногих небольшая. Обратившиеся за помощью к медикам, в основном, пострадали во время пребывания на даче или в деревне у родственников. Поэтому во время отдыха или работы на дачных участках, прогулок по лесу следует быть внимательными, соблюдать необходимые меры профилактики.