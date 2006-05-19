Приглашаем в белорусскую глубинку. Отдохнуть

Агроэкотуризм не только создаст новые рабочие места, но и будет содействовать развитию инфраструктуры в регионах. Интерес к сельскому туризму в Беларуси возрастает. Белорусская экзотика интересует иностранных туристов. Пресытившись морем и пальмами, они уже хотят деревенского колорита: русской бани и традиционной национальной кухни. :Ещё три года назад владелец усадьбы Отарий Лолуа не верил в перспективность усадебного бизнеса в Беларуси. Сейчас его мнение изменилось. Сельский туризм в стране становится всё более популярным. Более семидесяти усадеб уже сегодня готовы к встрече гостей. Для туристов разработаны интересные маршруты, подготовлены культурные программы. Основные посетители сельских усадеб - белорусы. Но и заграничные гости тоже не редкость. Англичане, мексиканцы, немцы: Многие хотят отдохнуть в белорусской глубинке. Председатель правления общественного объединения <Агро- и экотуризм> Валерия Клицунова считает, что экотуризм - уникальный способ социального общения и проживания, потому что на Западе <уже давно мой дом - моя крепость>. У нас люди живут одной большой семьёй. Есть личное подсобное хозяйство, что тоже интересно и необычно для иностранных туристов. Стать владельцем <гостеприимной> усадьбы несложно. Достаточно иметь дом в хорошем месте, желательно вблизи леса и водоёма. Причём, его состояние не имеет большого значения. Главное - это желание и способности работать с людьми. Эта работа довольно утомительная. Поэтому сейчас общественное объединение <Агро- и экотуризм> намерено продвигать идею о возможности кредитования людей, которые хотят заниматься сельским туризмом.