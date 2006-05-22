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Игрушки не могут быть опасны. Для здоровья

22 мая 2006 11:48
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Купленная в столичном парке имени Горького детская игрушка едва не стоила потерей зрения одному из столичных ребятишек.

На упаковке детского бинокля, проданного   в парке Горького,  не было  никакой информации о производителе товара. Неприятный запах  пластика чувствовался даже через полиэтиленовую упаковку: Вот вам  классический пример некачественного товара. Предпринимателем,  реализовавшим эту детскую <забаву>, уже  занимается милиция.

Санэпидемиологи намерены  ужесточить контроль за  торговлей детскими товарами на рынках и в парках, обещают проводить проверки каждую неделю. Уже  закрыты две торговые точки. Специалисты утверждают, что третья часть детского ассортимента, реализуемого здесь, не соответствует требуемым санитарным нормам. У мягких игрушек не держится ворс,  у кукол - волосы, после использования детских мячиков на руках остается краситель. У большинства игрушек отсутствует или повреждена упаковка. Чаще всего у  продавцов  на такой товар нет  соответствующих документов. А покупатель, к сожалению, есть. Кто-то не может устоять перед  детской просьбой, кого-то соблазняет невысокая цена.

# общество

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