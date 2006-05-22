Игрушки не могут быть опасны. Для здоровья

Купленная в столичном парке имени Горького детская игрушка едва не стоила потерей зрения одному из столичных ребятишек.

На упаковке детского бинокля, проданного в парке Горького, не было никакой информации о производителе товара. Неприятный запах пластика чувствовался даже через полиэтиленовую упаковку: Вот вам классический пример некачественного товара. Предпринимателем, реализовавшим эту детскую <забаву>, уже занимается милиция.

Санэпидемиологи намерены ужесточить контроль за торговлей детскими товарами на рынках и в парках, обещают проводить проверки каждую неделю. Уже закрыты две торговые точки. Специалисты утверждают, что третья часть детского ассортимента, реализуемого здесь, не соответствует требуемым санитарным нормам. У мягких игрушек не держится ворс, у кукол - волосы, после использования детских мячиков на руках остается краситель. У большинства игрушек отсутствует или повреждена упаковка. Чаще всего у продавцов на такой товар нет соответствующих документов. А покупатель, к сожалению, есть. Кто-то не может устоять перед детской просьбой, кого-то соблазняет невысокая цена.