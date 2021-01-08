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Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП

08 января 2021 12:35
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Новости Беларуси. Выпавший в Беларуси снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП-1

Так, в Минске несколько водителей не учли погодные условия, не справились с управлением и врезались в осветительные мачты.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП-4

Одно из ДТП произошло 7 января на МКАД. Авто оказалось в кювете, водителя и пассажира доставили в больницу. А вот на улице Козлова извлекать из машины пассажиров пришлось МЧС со специальным инструментом. К счастью, дорожные инциденты обошлись без жертв.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП-7

Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе скоростного режима в сложных погодных условиях и повышенном внимании. Образование на дорогах ледяной корки – одна из самых неприятных проблем, которые может доставить непогода.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП-10

Сильный снегопад стал причиной перебоев с электроснабжением. Проблемы наблюдались в 135 населенных пунктах. Отключения сейчас оперативно устраняют аварийные бригады.

Осторожно, гололёд! Из-за непогоды в Минске произошло несколько крупных ДТП-13

За последние сутки в Беларуси выпало 13 миллиметров снега, наибольшая высота покрова зафиксирована в Слуцком районе Минской области – 25 сантиметров. 8 января объявлен оранжевый уровень опасности: в большинстве районов ожидается сильный снегопад.

# Авария в Минске # общество # Фотофакт

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