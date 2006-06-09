Минчане против строительства дома на месте спортивной площадки

Жители домов № 13 и 17 по ул. Шугаева объединили свои усилия и настроены решительно. Они намерены не пускать строителей на единственную в Уручье спортивную площадку, на месте которой планируется построить многоэтажный дом. По словам пикетирующих, это единственное место, где дети могут поиграть под присмотром родителей.

Борьба за территорию длится уже полтора года. За это время решение о возведении жилого дома не раз уже отменялось и принималось вновь.

Через дорогу от дома - зелёная зона, которую местные жители называют лёгкими микрорайона. Именно там по проекту должна разместиться лыже-роллерная трасса со спортивными площадками. Однако, все родители разом утверждают, что не пустят детей к кольцевой дороге, и уж тем более под высоковольтную линию передач. Местные жители хотят сохранить зелёную зону нетронутой.

Минчане также не согласны и со строительством гаражей и автостоянок, которые станут неотъемлемой частью развития инфраструктуры в микрорайоне. Их тревожит, что строительство дома по соседству, может привести их жильё в полную негодность.

Пока заказчики строительства планируют, как будет выглядеть будущий дом, жители улицы Шугаева размышляют над благоустройством спортивной площадки. Они мечтают, чтобы место пикетов снова превратилось в место для отдыха детей.