Минчане против строительства дома на месте спортивной площадки

Борьба за территорию длится уже полтора года. За это время решение о возведении жилого дома не раз уже отменялось и принималось вновь.
Через дорогу от дома - зелёная зона, которую местные жители называют лёгкими микрорайона. Именно там по проекту должна разместиться лыже-роллерная трасса со спортивными площадками. Однако, все родители разом утверждают, что не пустят детей к кольцевой дороге, и уж тем более под высоковольтную линию передач. Местные жители хотят сохранить зелёную зону нетронутой.
Минчане также не согласны и со строительством гаражей и автостоянок, которые станут неотъемлемой частью развития инфраструктуры в микрорайоне. Их тревожит, что строительство дома по соседству, может привести их жильё в полную негодность.
Пока заказчики строительства планируют, как будет выглядеть будущий дом, жители улицы Шугаева размышляют над благоустройством спортивной площадки. Они мечтают, чтобы место пикетов снова превратилось в место для отдыха детей.