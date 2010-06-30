Останки солдат трех войн будут перезахоронены в крипте минского Храма всех святых

Их освятили в разных уголках Беларуси. Накануне в Витебской области обряды провели над участником войны 1812 года; сегодня в Гродно – воина Первой мировой; а в Лоеве Гомельской области – над останками солдата Великой Отечественной.

«Пьём воду родного Днепра» — гласит лозунг военного плаката конца 1943 года. Здесь ,в районе Лоева, эта вода была вкуса крови. Всего за пару недель форсирования реки погибло свыше 50 тысяч советских солдат».

Каждый метр Лоевского плацдарма стоил жизней десятков солдат. Превращённый в неприступную крепость правый берег реки стал алтарём славы и мужества. За бои по форсированию Днепра звания Героя Советского Союза удостоено 279 бойцов. На лоевском берегу лежат истоки «Багратиона». В его же песке по сей день лежат и тысячи неизвестных героев этой освободительной операции. Только за последние 5 лет на братские могилы нанесли еще 45 имён. Этой весной был найден ещё один неизвестный солдат.

Римма Стадникова, директор Музея битвы за Днепр:

Можно судить по тем предметам, которые были найдены вместе с останками: фрагмент стального шлема — каска образца 1940 года, ремешок от компаса и фрагменты компаса. Скорее всего, это младший офицерский состав — сержант или лейтенант. У рядовых такой экипировки не было.

Сегодня у останков бойца Красной Армии в местном храме отслужили молебен. Попрощаться с неизвестным героем пришёл весь Лоев. Здесь ценят мир и тех, кто за него заплатил собственной жизнью.

С героем ещё одной войны, правда, оборонявшим Родину на четверть века раньше, сегодня прощались на берегах Немана. Останки неизвестного солдата нашли у деревни Ратичи Гродненского района. Места захоронения поисковикам подсказали местные жители. По их словам в 1914-1915 годах здесь проходили ожесточённые бои. А наших погибших солдат сельчане хоронили в общей могиле.

Ровно в 10.30 останки и с берегов Днепра, и с берегов Немана в сопровождении почётных караулов были отправлены в Минск. 2 июля они будут захоронены в Храме-памятнике в честь всех Святых.