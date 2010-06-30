Депутаты и сенаторы уходят на каникулы. Следующее заседание уже осеннее, намечено на 2 октября.

Однако сегодня стало известно, что депутаты обратилась к Президенту с предложением провести 7 сентября внеочередную сессию. Соответствующее постановление принято на заседании нижней палаты белорусского парламента.

На внеочередной сессии предлагается рассмотреть законопроекты о республиканском бюджете на будущий год, бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Депутатский рекорд нынешней сессии — более ста вопросов.

Алексей Кузьмич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта сессия было очень напряженной, у нас было четыре законопроекта, два из которых уже прошло, а два еще находятся в работе в комиссии. Поэтому и такие основополагающие законы как закон об объектах находящихся только в собственности государства, о приватизации, жилищный кодекс и градостроительство. Поэтому наша комиссия будет продолжать работу над двумя проектами. И так каждая комиссия подводит итоги за эту сессию.