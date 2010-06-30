В Совете Республики одобрили законопроект о госсекретах, внесли дополнения в закон Беларуси о защите прав и законных интересов детей.

В первую очередь поправки коснутся защиты детей из неблагополучных семей и взыскания расходов с нерадивых родителей.

В закон о воинской обязанности и воинской службе тоже внесены коррективы. Отменяется отсрочка от призыва для студентов-заочников в вузах и аспирантов-заочников. Контракт с военнослужащим может быть теперь расторгнут до окончания срока его действия.

Что касается законодательства по правовой охране изобретений – нескольких патентов на одно изобретение больше не будет. А в качестве соавторов станут указываться все, кто приложил руки и мысли к воплощению идеи.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Предусмотрено право нанимателя сохранять созданный работником объект промышленной собственности в тайне или передавать права на подачу заявки на этот объект иному лицу по договору. При этом обеспечено право работника на получение соответствующего вознаграждения.