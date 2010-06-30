Историко-культурному комплексу «Линия Сталина» исполняется 5 лет

На протяжении этого времени комплекс не переставал активно развиваться и как музей, и как своего рода аттракцион. Ведь уникальность «Линии Сталина» в том, что у каждого посетителя есть возможность потрогать самые настоящие экспонаты, на многих из которых еще сохранились вмятины от снарядов, пуль и осколков.

Пять лет назад — на открытии «Линии Сталина» — тут не было ни тира с раритетным оружием, ни знаменитого «Т-34». Теперь здесь можно испытать в действии настоящие автоматы. Недалеко от тира на постаменте возвышается танк-легенда - его собрали из семи таких же собратьев.

Александр Адамович, охранник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Самая легендарная винтовка — винтовка, Мосина образца 1891 года. Более ста лет на вооружении русской и советской армии.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Меньше желающих не стало, наоборот, каждый год у нас все больше посетителей комплекса. Особенно иностранцы приезжают и из областей. Минчане, кто хотел, уже побывали, некоторые и по нескольку раз.

А самая главная гордость комплекса — это его доты. Реальным обновленным железобетонным постройкам для артиллеристов и пулеметчиков уже по 78 лет. Внутри каждого дота очень тесно. Ведь чем меньше был объект во время боевых действий — тем сложнее было его заметить, и уж тем более в него попасть. Зато только в доте можно попробовать себя в роли бойца, заряжающего орудие.

Андрей Трусов, экскурсовод историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Во время боя пушка открывалась и закрывалась при помощи бронеплиты. Вес плиты — 800 килограмм. Перед боем все плиты были подняты. Как только была команда к бою — вручную два бойца за двадцать секунд её опускали.

Побродить по окопам, покататься на квадроциклах и побывать в составе экипажа зенитного оружия. А между тем, технику беспрестанно реставрируют. До ходового состояния восстанавливают Т-44. За пять лет появились и новые площадки — такие, как экспозиция авиационной техники.

Ильсияр Фахрутдинова, руководитель группы учащихся (Челябинская область, Россия):

Мы очень благодарны, что именно здесь создана такая «Линия Сталина», чтобы дети помнили об истории. Ведь эти дети почти ничего не знают о Великой Отечественной войне, только из книжек.

Михаил Чунихин, турист (Челябинская область, Россия):

Столько интересного — разного типа танки, сооружения, вертолеты, самолеты. То, что помогает нам узнать о войне, о людях, которые воевали.

Конечно, «Линия Сталина» — это не только экскурсии. 4 июля здесь пройдет международный военно-исторический фестиваль. Театральную реконструкцию боя «Лето сорок четвертого» покажут белорусы, россияне, украинцы и эстонцы.