Орден Дружбы для главного "сябра" страны

Российский посол вручил награду лидеру легендарного коллектива Анатолию Ярмоленко.

Орден Дружбы вручают за вклад в развитие отношений между странами и нациями. Ансамбль "Сябры" в этом смысле можно считать ветераном: его слышали во всех концертных залах от Калининграда до Владивостока, в том числе и в Кремле. Еще один орден достался Председателю Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Николаю Чергинцу.

К слову, белорусы также вручают награды россиянам за вклад в развитие отношений между странами и нациями. Ордена Дружбы народов были вручены ранее от руководства Беларуси Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, мэру Москвы Юрию Лужкову, госсекретарю Союзного Государства Павлу Бородину, руководителю российской торгово-промышленной палаты Евгению Примакову, министру Российской Федерации Сергею Иванову, народной артистке России Александре Пахмутовой.

