Прямой эфир

Орден Дружбы для главного "сябра" страны

02 апреля 2008 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Российский посол вручил награду лидеру легендарного коллектива Анатолию Ярмоленко.

Орден Дружбы вручают за вклад в развитие отношений между странами и нациями. Ансамбль "Сябры" в этом смысле можно считать ветераном: его слышали во всех концертных залах от Калининграда до Владивостока, в том числе и в Кремле. Еще один орден достался Председателю Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Николаю Чергинцу.

К слову, белорусы также вручают награды россиянам за вклад в развитие отношений между странами и нациями. Ордена Дружбы народов были вручены ранее от руководства Беларуси Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, мэру Москвы Юрию Лужкову, госсекретарю Союзного Государства Павлу Бородину, руководителю российской торгово-промышленной палаты Евгению Примакову, министру Российской Федерации Сергею Иванову, народной артистке России Александре Пахмутовой.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2008 16:50

Обрушившийся мост в Рогачевском районе не могут восстановить вот уже 4-й год

02 апреля 2008 16:49

Еще 3 пензенских затворников покинули землянку, где они укрылись в ожидании "конца света"

02 апреля 2008 13:41

За 10-12 дней аграрии должны посеять яровые зерновые