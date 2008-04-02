Еще 3 пензенских затворников покинули землянку, где они укрылись в ожидании "конца света"

Напомним, затворничество продолжалось с ноября прошлого года. Вышедшие сегодня на поверхность - гражданка Беларуси и двое ее дочерей. Одной из них 1 год и 8 месяцев, второй - 15 лет. В подземелье остаются еще 11 человек. Переговоры об их выходе на поверхность продолжаются. Представители местной администрации, и лидер затворников Петр Кузнецов уговаривают их выйти как можно раньше. Не исключено, что это произойдет в ближайшие часы. Сегодня утром произошло уже пятое обрушение пещеры из-за паводковых вод. В любую минуту люди могут стать жертвами обвала грунта.