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За 10-12 дней аграрии должны посеять яровые зерновые

02 апреля 2008 13:41
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Однако, эти условия могут быть соблюдены, если не помешает погода. Республиканское совещание по земледелию прошло сегодня в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси. На совещании определили структуру посевных площадей по регионам, а также выработали стратегию и тактику ведения полевых работ. Сегодня массовый сев идет в большинстве хозяйств Беларуси. Посеяно уже почти 6% к запланированному объему. Отметим, что на эту же дату прошлого года было освоено 28% площадей.
# общество

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