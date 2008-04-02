За 10-12 дней аграрии должны посеять яровые зерновые

Однако, эти условия могут быть соблюдены, если не помешает погода. Республиканское совещание по земледелию прошло сегодня в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси. На совещании определили структуру посевных площадей по регионам, а также выработали стратегию и тактику ведения полевых работ. Сегодня массовый сев идет в большинстве хозяйств Беларуси. Посеяно уже почти 6% к запланированному объему. Отметим, что на эту же дату прошлого года было освоено 28% площадей.