Обрушившийся мост в Рогачевском районе не могут восстановить вот уже 4-й год

Ежедневно свои жизни при переправе через реку подвергают опасности сотни жителей поселка Красный пахарь. Отрезанными от цивилизации оказались не только местные магазин и котельная, но и дом-интернат для детей с особенностями развития.

Малая река разделила поселок Красный Пахарь на две части. Раньше соединял их мост. До войны на деревянных опорах, затем железобетонный, построенный в семидесятых и смытый паводком 2004-го, и наконец временный, который должен был постоять пару месяцев, пока не наведут новый.

Вместо нового капитального моста краснопахарцы получили временный пешеходный, который демонтировали сегодня по истечению срока аренды, плюс автомобильный объезд по насыпи. Правда, считать безопасными эти сооружения нельзя.

Вероника Киселева после аварии на переправе частично потеряла зрение. А трое ее детей и по сей день ежедневно ходят мимо этого места в школу. Переправой так же регулярно пользуются учащиеся и гости Журавичского дома интерната.

Проект нового моста стоимостью 370 миллионов рублей был готов лишь в 2007-ом году, однако к строительству приступить не смогли и тогда. Причина банальна - нет средств. В целом, мост или насыпь - для местных жителей не важно, главное - чтобы было безопасно.

