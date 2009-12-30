Опубликован список самых странных способов сэкономить

Его составили британские журналисты. Перечень составлялся на основе предложений, которые прислали пользователи сайта lovemoney.com.

В список вошло множество способов сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Так, для того, чтобы меньше платить за отопление, британцы предлагают «полноценно использовать потенциал кошек», греясь о питомцев. Для уменьшения суммы счетов за электроснабжение предлагается отключать дверной звонок перед уходом из дома.

Чтобы сэкономить на воде, читатели предложили не каждый раз спускать воду в туалете и реже принимать ванну. Кроме того, можно отправлять детей в гости в обеденное время и делать новые поздравительные открытки из кусочков прошлогодних.

Пользователи также порекомендовали подбирать все монетки, которые валяются на земле (в пример приводится пара, которая за 12 лет скопила таким образом 360 тысяч фунтов), заменить кофе на сушеные корни одуванчика и самостоятельно варить пиво и делать дома вино, пишет Lenta.ru.