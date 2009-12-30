2010 год объявлен в Беларуси Годом качества

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ страны. Встреча проходит в Минске в Национальной библиотеке.

Глава государства отметил, что из кризиса мы должны выйти первыми и окрепшими и с очень качественной продукцией. Беларусь не отказывается от ранее заявленных планов в экономике, социальной сфере и намерена как можно быстрее преодолеть негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса и обеспечить рост благосостояния людей.

2009 год оказался непростым как для всего мира, так и нашей республики. Он был насыщен важными событиями и принципиальными для белорусской истории политическими решениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Беларусь на пороге Нового года. Он имеет для нас особое значение, потому что завершает очередной пятилетний этап развития независимого белорусского государства. Мы не отказываемся от ранее заявленных планов в экономике и социальной сфере. При этом мы должны как можно быстрее преодолеть негативные последствия финансово-экономического кризиса, разразившегося на нашей планете, чтобы восстановить докризисные темпы экономического роста и, естественно, обеспечить рост благосостояния наших людей. Мы ставим на 2010 год, бесспорно, амбициозные, но выполнимые задачи. Подчеркиваю, выполнимые. Все в наших руках.

Александр Лукашенко отметил, что время постоянно подбрасывает нам новые вызовы и угрозы, и уходящий год – тому подтверждение. Стране приходится поспевать за этими процессами, совершенствовать внешнюю и внутреннюю политику. Поэтому информационных поводов для этой встречи с журналистами накопилось предостаточно, сказал глава государства.

На пресс-конференции, а также в областных телестудиях присутствуют представители как государственной, так и негосударственной прессы. Региональных журналистов более двухсот. Вопросы они могут задавать в режиме он-лайн. Белорусскую столицу с областями связывают телемосты и это новшество нынешней пресс-конференции.

Телеверсия пресс-конференции будет показана в вечернем эфире всех национальных телеканалов.