В Пинском кафедральном костеле простились с кардиналом Казимиром Свёнтэком

Служба длилась более двух часов. Затем процессия направилась к крипту, который был создан по инициативе епископа. Здесь и будет покоиться гроб с телом кардинала.

Пинский кафедральный костел – памятник историко-культурного наследия, точка отсчета католических святынь, возрожденных стараниями Казимира Свёнтэка. Благодаря кардиналу двери этого храма никогда не закрывались. Даже во времена религиозных гонений.

С городом над Пиной связана вся жизнь Казимира Свёнтэка.

Святую литургию за упокой памяти кардинала решили проводить не в самом костеле. Ведь вместить всех желающих святыня не смогла.

Впрочем, и на прихрамовой площади было тесно – люди стояли даже на прилегающих к костелу улицах.

Верующие:

Это был человек исключительно мудрый, отзывчивый, добродушный, находчивый, веселый, который умел всегда, даже самую трудную ситуацию как-то скрасить.

Многае даў не толькі старэйшым людзям, але і маладым. Гэта вялікі прыклад, вялікі чалавек.

Литургия началась ровно в полдень. Возглавил мессу бывший личный секретарь папы Иоана Павла II кардинал Станислав Дзивиш, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вспоминали жизненный путь кардинала. При Свёнтэке официально короновали легендарную Будславскую икону Божьей Матери. Она знаменита своими целебными свойствами. Благодаря усилиям кардинала возродился костел Пресвятой Девы Марии в Минске, начала работать и духовная семинария.

Николай Граков, семинарист Минской духовной семинарии:

Гэта быў для нас добры тата, які быў не толькі прыкладам. Ягоную прысутнасць, блізкасць адчувалі заўсёды.

В связи со смертью кардинала глава государства выразил искренние соболезнования Конференции католических епископов Беларуси, священникам и верующим.

На литургию приехали представители власти, дипкорпуса, и, конечно, священнослужители не только Беларуси, но и России, Польши, Украины, Литвы и Латвии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Ён ішоў усе сваё цяжкае, доўгае, пакутніцкае жыццё. Маем надзею, што,дзякуючы нашым малітвам, ён убачыць твар міласэрнага Бога і будзе радавацца вечнай радасцю.

Ежи Мазур, бискуп Элицкий:

Мы уважалі кардинала Свёнтэка как очень большого священника, епископа, святителя веры. Он учил нас как молиться на Божье царство.

Более двух часов длилась литургия.

Затем процессия двинулась к крипте Пинского храма – такова последняя воля самого Свёнтэка – захоронить его на этой земле. В сами подземелья вход был ограничен – только самые близкие.

Гроб с телом кардинала сначала поместили в цинковый, а затем в мраморный саркофаг, который накрыли именной плитой.

Верующие:

Этот человек заслуживает всякой похвалы, памяти.

Он надолго впишется в нашу историю. Я думаю, все его будут очень долго помнить.