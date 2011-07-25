День открытых дверей в одной из пожарных частей Минска

В свой профессиональный праздник минские и республиканские службы МЧС устроили день открытых дверей.

Волонтеры-экстрималы побывали в пожарной части, опробовали на себе спасательную технику. Самые отважные даже смогли спуститься под воду вместе со специалистами водолазно-спасательной службы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Сегодня мы даем всем желающим возможность потрогать, пощупать, попробовать на себе все, на один день стать спасателем, чтобы можно было понять, с чем нам приходиться сталкиваться. И оценить, какими возможностями обладает подразделение МЧС.