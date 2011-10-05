Опрос. Как минчане защищают себя от гриппа?

Первые посетители уже опробовали новое качественное покрытие площадки.
Эта по документам «восстанавливаемая» ферма на вид вот-вот разрушится как карточный домик. По проекту на работы отвели всего 10 месяцев. Но реконструкция здесь длится уже больше двух лет.
Продолжается пресс-тур российских журналистов по регионам Беларуси. Почти сто профессионалов из 38 регионов России сегодня продолжили поездку по Гомельской области.
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