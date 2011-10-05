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Опрос. Как минчане защищают себя от гриппа?

05 октября 2011 19:20
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе коррепсонденты узнали, как минчане защищают себя от гриппа.
# общество # Опрос минчан

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