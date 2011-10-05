Опрос. Как минчане защищают себя от гриппа?

Подрядчик освоил 700 миллионов рублей, а ремонта как и не бывало

Эта по документам «восстанавливаемая» ферма на вид вот-вот разрушится как карточный домик. По проекту на работы отвели всего 10 месяцев. Но реконструкция здесь длится уже больше двух лет.