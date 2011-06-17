Опрос. Как минчане оценивают работу дружинников?

Лукашенко: Вы посмотрите призывы в Интернете: «Стань героем!» На кого этот лозунг рассчитан?

Журналисты поинтересовались мнением белорусского лидера по последней акции «Стоп-бензин», якобы Лукашенко только в ответ на это дал поручение снизить цены на топливо. Президент парировал: узнал об акции намного позже. В стране хватало работы поважнее.