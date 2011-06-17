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Опрос. Как минчане оценивают работу дружинников?

17 июня 2011 18:11
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Патрульные-добровольцы стали героями нашего традиционного опроса.Корреспонденты программы «Столичные подробности» поинтересовались мнением минчан по поводу качества работы патрульных-добровольцев.
# общество # Опрос минчан

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