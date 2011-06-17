Опрос. Как минчане оценивают работу дружинников?

Журналисты поинтересовались мнением белорусского лидера по последней акции «Стоп-бензин», якобы Лукашенко только в ответ на это дал поручение снизить цены на топливо. Президент парировал: узнал об акции намного позже. В стране хватало работы поважнее.
Прокурор Гродненской области в интересах УВД облисполкома и Гродненской региональной таможни предъявил в суд исковое заявление к 36 активным участникам пикетирования, сообщает БелТА.
В этом году акцент в первую очередь – на экологичность материалов.
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