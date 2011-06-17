Лукашенко: Вы посмотрите призывы в Интернете: «Стань героем!» На кого этот лозунг рассчитан?

Журналисты поинтересовались мнением белорусского лидера по последней акции «Стоп-бензин», якобы Лукашенко только в ответ на это дал поручение снизить цены на топливо. Президент парировал: узнал об акции намного позже. В стране хватало работы поважнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Министру внутренних дел задал вопрос: «А что там за акция была у тебя, что на несколько часов пришлось по другим маршрутам пускать автомобили?». Он мне начал рассказывать. Я ему говорю: «Еще такая акция – и ты без погон». Вот и вся моя реакции на эту акцию.

Это не потому, что я против каких-то акций. Но мы же после теракта в метро определись: хотите акции, давайте место определим. И Мингорисполком определил. Все согласились. Если вы хотите выразить свое мнение, я вас услышу и на Бангалор, и возле Национальной библиотеки. Но только не надо себя ставить в пику закону и власти. Поставите – соответствующая будет реакция.

Вы сказали о новых акциях. Я – президент, я должен знать, кто там мычит или топает. Типичный человек – 16-17 лет, сигарета в зубах и как бревно девчонка под левой рукой, тоже курящая. Это основной типаж этих людей.

Это тоже наши люди, и печально, что у нас есть часть такой молодежи. Пусть их 80, 400, 500, но они не понимают. Вы посмотрите призывы в Интернете: «Стань героем!» На кого этот лозунг рассчитан? На людей, которые не дружат, извините меня, с мозгами, тех, кто в жизни еще ничего не видел и не понимает.