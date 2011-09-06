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Минская милиция закрыла форум на своем сайте

06 сентября 2011 15:22
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ГУВД Мингорисполкома было вынуждено закрыть форум на сайте ведомства. «Изначально форум создавался как площадка для диалога между посетителями сайта, обмена мнениями и опытом. Однако практически изначально эта цель была нивелирована, когда задаваемые вопросы превратили данный форум фактически в юридическую консультацию», - отметили в ГУВД.

«Если в первый год администраторам удавалось достаточно оперативно отвечать на вопросы посетителей, то со временем количество вопросов только росло, а возможности ответить на них было все меньше. Естественно, это обстоятельство стало вызывать недовольство граждан и нарекания со стороны контролирующих органов», - сообщили в минской милиции. 

«Поскольку технически невозможно увеличить штат сотрудников, модерирующих сайт ГУВД, у нас не осталось иного выбора как прекратить существование форума в таком неудовлетворительном формате», - подчеркнули в ГУВД.

Между тем, как отметили в милиции, twitter, livejournal и электронная почта минской милиции продолжат свою работу.

# общество

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