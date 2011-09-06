Детский сад «Кроха» в одном из агрогородков Могилевской области принял своих первых дошколят

Для такого небольшого агрогородка как Рудковщина открытие нового детского сада — событие знаковое. Ведь из 270 человек, которые здесь проживают, более половины — молодёжь.

Раньше молодым мамам приходилось возить детей в соседний посёлок. Ирина Карпицкая в Рудковщине живёт не первый год. Женщина вспоминает, что старшую дочь в сад ежедневно отвозили на автобусе за 15 км от дома. Младшей 3-летней Насте повезло больше. В этом году она пошла в новый детский сад.

Ирина Карпицкая:

Мы на многое обратили внимание: что такая красота, что столько игрушек, инвентарь весь новый. Наши детки сюда с удовольствием ходят.

Татьяна Новиковас:

Хорошо для детей, близко. В прошлом году плохо было. Ездили в соседнюю деревню, зимой дети мёрзли, а теперь рядышком.

Новый сад реконструировали из когда-то заброшенного дома. Закупили современное оборудование, сделали ремонт, подвели все коммуникации. В общей сложности было затрачено около 1 млрд. рублей. Удалось даже и сэкономить. Все игрушки и мебель закупили отечественного производства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Кизимова:

Сейчас очень хорошо стало, может, дети и из других деревень приедут.

Ольга Якубович:

Мне, как многодетной матери — а у меня уже третья дочка, очень удобно сюда водить ребёнка. Можно и с коляской подъехать, всё очень красиво.

Галина Толкачёва, заведующая ясли-садом:

Наш садик, я считаю, ничем не отличается от городского. Здесь есть всё необходимое, чтобы наши дети развивались. Да и воздух здесь чище.

Инна Крутина, заместитель начальника Горецкого районного отдела образования:

Самое главное — это то, что он открылся на селе. Появляются новые дети, приезжают на село новые семьи. Увеличивается рождаемость на селе, а это большое событие.

Пока же в новом детском саду «Кроха» только одна разновозрастная группа из 10 малышей. Агрогородок в последние годы активно развивается, строится жильё. Создаются молодые семьи. В Рудковщине уверены — открытие и второй группы не за горами.