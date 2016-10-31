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Опрос белорусов: 74% граждан позитивно откликаются о работе органов госуправления в стране

31 октября 2016 10:08
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Новости Беларуси. 74% белорусов позитивно откликаются о работе органов госуправления в стране. Об этом свидетельствуют цифры опроса мнений граждан.

По результатам социологического исследования, 36% респондентов оценили работу госаапарат на «положительно». Ответ «скорее положительно» набрал на 2% больше. Оценку «отрицательно» дали 7,5%, «скорее отрицательно» – 13% граждан. 5,5% опрошенных затруднились ответить.

В 2013 году в Беларуси была проведена оптимизация госаппарата, в результате которой примерно на четверть было сокращено количество его работников. Более половины респондентов считают, что это положительно сказалось на эффективности работы государственных органов. Как показали результаты исследования, у белорусов нет однозначной позиции на оптимальное количество чиновников в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Опрос # общество

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