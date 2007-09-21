Опробован новый маршрут первой линии метро

По новому маршруту от станции "Борисовский тракт" до остановки "Уручье" 21 сентября проехал первый пробный поезд.

Строители гордо демонстрируют результат своей работы. Инженерные системы, которые отвечают за безопасность движения поездов нового участка метро, уже налажены. На новых станциях еще продолжают наводить красоту, ускоренными темпами благоустраивают прилегающую территорию. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов ход работ инспектирует лично.

Метростроевцы торопятся - сроки сдачи определены. Уже 7 ноября две новые станции примут первых пассажиров. Чтобы уложится в график благоустройство у наземных переходов нужно закончить до первого октября , а с пятнадцатого начнется плановая обкатка поездов

Строители считают, что две новых станции будут достойны столицы. Удачная цветовая гамма, необычный дизайн, современные материалы. К пуску новых станций необходимо оборудовать и остановки общественного транспорта и стоянки для личных автомобилей.

Будут внесены изменения почти в 12 автобусных и троллейбусных маршрутов. 27 километров и 23 станции имеет сейчас минская подземка. А будет: 75 километров путей, 53 станции и 4 линии. Перспектива хорошая, главное, что бы слово не расходилось с делом.



