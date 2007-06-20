Они хотят мира на Земле:

Сегодня - Всемирный День беженца. Он установлен по решению Генассамблеи ООН.

В прошлом году число беженцев выросло на 10% и приблизилось к 10 млн. Это самый высокий показатель с 2002 года. По данным ООН, подобный неутешительный рост связан, во многом, с последствиями войны в Ираке. По последней информации, наибольшее количество людей, оставшихся без крова, - в Афганистане - более 2 миллионов, а также в Ираке, Судане и Сомали. А общее количество таких обездоленных людей в мире превышает 14 млн.

В Беларуси для беженцев созданы все условия - и экономические, и политические. Людей привлекает стабильность и миролюбивая обстановка. Первую волну переселенцев наша страна приняла в начале 90-х. Только из бывших союзных республик прибыло более 30 тысяч человек.

Международные эксперты считают белорусскую процедуру получения статуса беженца одной из лучших на постсоветском пространстве. Вынужденные переселенцы имеют в Беларуси возможность трудоустройства и занятия предпринимательством, доступ к образованию и здравоохранению.