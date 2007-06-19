Ноу-хау железнодорожников

Белорусская железная дорога предоставляет бронирование билетов на поезда как местного, так и дальнего следования через Интернет. Нововведению уже месяц и оно пользуется популярностью у пассажиров, так как e-ticket - это услуга, которой пользуются во всей Европе. Например, в Германии за онлайн-покупку предоставляют даже скидки. На белорусские электронные билеты пока скидки не распространяются, за бронирование придется заплатить чуть более 1 тысячи рублей. Да и очереди в кассу все равно не избежать - клиенту после двух дней брони придется приехать за бумажным вариантом билета на вокзал и выкупить его в кассе. Однако за 20 тысяч рублей билет могут доставить и по заявленному адресу. Расплатиться за инновационную услугу пассажир вскоре сможет и с помощью банковской карты.