Несколько месяцев ради 45 минут

Военная подготовка ко Дню Независимости сродни стратегической операции. Сразу в нескольких точках страны.

В регионах чеканить парадный шаг-2007 начали еще в марте, в столице встали в шеренгу чуть больше месяца назад. Сегодня - бой, вернее прогон, хоть и не последний, но от этого не менее ответственный. Судьи - военные чины - уже на трибунах, участники почти в боевой готовности.

Назвать действо на плацу репетицией сложно. Объезд войск, торжественный марш, выступление роты почетного караула:

Военные и здесь отличились пунктуальностью - до парада еще две недели, а он уже расписан по минутам и шагам. Совсем скоро в столице пройдут финальные репетиции, у Стелы Минск-город герой. Так что говорить о серьезных недоработках уже поздно, но для разбора полетов время еще есть.