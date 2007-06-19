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Столица готовится к новому учебному году

19 июня 2007 10:43
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На подготовку минских общеобразовательных школ выделено порядка 43 млрд. рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. На капремонт учебных заведений предусмотрено более 26 млрд., остальные средства пойдут на текущий ремонт. Уже освоено около 70% средств. И если  текущий ремонт делают почти во всех школах, то капремонт ведется в 20% столичных школ. Здесь ремонтируют кровлю, санузлы, пищеблоки, спортплощадки, делают тепловую реабилитацию.

В новом учебном году в столице появятся и новые школы. Планируется построить и сдать в эксплуатацию среднюю школу в микрорайоне Сухарево-4 на 720 мест и пристройку к 53-й школе по улице Некрасова на 840 мест.
# общество

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