Столица готовится к новому учебному году

На подготовку минских общеобразовательных школ выделено порядка 43 млрд. рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. На капремонт учебных заведений предусмотрено более 26 млрд., остальные средства пойдут на текущий ремонт. Уже освоено около 70% средств. И если текущий ремонт делают почти во всех школах, то капремонт ведется в 20% столичных школ. Здесь ремонтируют кровлю, санузлы, пищеблоки, спортплощадки, делают тепловую реабилитацию.



В новом учебном году в столице появятся и новые школы. Планируется построить и сдать в эксплуатацию среднюю школу в микрорайоне Сухарево-4 на 720 мест и пристройку к 53-й школе по улице Некрасова на 840 мест.